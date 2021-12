Steeds meer buitenlandse priesters in Bisdom Hasselt

In het bisdom Hasselt zijn op dit moment negentien buitenlandse priesters aan de slag, meestal in parochies. Zij komen onder meer uit Italië en Polen maar ook uit Burkina Faso, Benin, Rwanda, Congo en India. Er zijn ook buitenlandse zusters actief in het bisdom. Het gaat om leden van twee Indonesische congregaties en een congregatie uit Brazilië.