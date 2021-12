Dodelijk jaar voor de tijger in India: recordaantal van 126 tijgers gestorven in 2021

In een persbericht benadrukt de Indiase overheid dat het aantal tijgers dat door een onnatuurlijke oorzaak is overleden, wellicht een overschatting is. "Elk overlijden van een tijger wordt als onnatuurlijk aanzien tot het tegendeel bewezen is", klinkt het. Tegelijk onderstrepen ze dat het aantal tijgers de laatste jaren telkens met zowat 6 procent groeit, wat volgens hen meer dan voldoende is om de dode tijgers te compenseren.