BEKIJK - Nederlanders massaal naar Belgische vuurwerkwinkels: "Vuurwerk bij ons verboden, maar willen op mooie manier jaar uitgaan"

Door de lockdown in Nederland komen veel Nederlanders vuurwerk kopen in ons land, vooral dan in de provincies Antwerpen en Limburg. Nochtans is het verboden om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken in Nederland. Maar daar lijken ze zich niet veel van aan te trekken. Dat stelden onze ploeg vast in Baarle-Hertog, een Belgische gemeente ingesloten door Nederlands grondgebied. Bekijk hieronder de reportage.