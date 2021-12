Vrachtwagen zakt door wegdek en veroorzaakt gaslek in Laken

In Laken heeft een vrachtwagen bij een manoeuvre voor heel wat problemen gezorgd. Hij reed op het voetpad maar dat begaf onder het gewicht van de zware vrachtwagen. "De vrachtwagen was op het voetpad gereden om een container te takelen, maar onder het gewicht is dat voetpad en een deel van de rijweg ingezakt", zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer.

Ook een gasleiding werd geraakt. "Het ging om een lagedrukleiding en er was geen evacuatie van de omwonenden nodig. Wel werd er een veiligheidsperimeter ingesteld. De vrachtwagen werd door onze kraan en een takelwagen uit het gat getrokken, en het lek werd voorlopig gedicht, in afwachting van een verdere herstelling door Sibelga. We hebben de kelders van de aanpalende woningen gecontroleerd op de aanwezigheid van gas, maar dat was niet het geval. Omstreeks 16.00 uur was onze interventie afgelopen", aldus Walter Derieuw.