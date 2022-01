400.000 euro maakt extra onderzoek naar cat killer virus mogelijk

Vlaanderen maakt extra budget vrij voor onderzoek naar het cat killer virus, of "feline infectious peritonitis" (FIP). Een zeer besmettelijke variant van het coronavirus, die bij de kat vaak een dodelijke afloop kent, vandaar de bijnaam. Het virus duikt vooral op bij kittens die dicht op elkaar samenleven, bijvoorbeeld in een asiel of een fokkerij. 1 tot 5 procent van de kittens sterft aan dat virus. Ook fretten, nertsen en honden kunnen met het FIP besmet worden.

De Gentse professor Hans Nauwynck voert al meer dan 20 jaar onderzoek naar dat virus. Hij hoopt dat het extra geld kan helpen om de ziekte volledig uit te roeien: "Het geld zal hoofdzakelijk gebruikt worden om te onderzoeken wat er allemaal circuleert van variante vormen van de virussen. Daarnaast proberen we een medicament te ontwikkelen om die ziekte aan te pakken in de asielen. We hopen dat we op termijn een certificaat kunnen geven bij de aankoop van een jonge kat waarop staat dat die FIP-vrij is."