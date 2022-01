Afscheid van oud-burgemeester Jef Cleeren van Sint-Truiden: "Kanarie voor altijd"

In het stadhuis zijn heel wat mensen de urne van de overleden oud-burgemeester komen begroeten. “Het was een volkse burgemeester”, vertelt een vrouw over Cleeren. “Hij was er altijd als iemand begraven werd of bij andere gelegenheden. Hij was een echte burgervader.” Rond het middaguur werd de urne naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk wat verderop gebracht. De lijkwagen werd begeleid door enkele schepenen en burgemeester Heeren.