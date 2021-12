Amateur vindt 200 miljoen jaar oude pootafdrukken van dino's in Wales

"We denken dat de sporen een voorbeeld zijn van Eosauropus, wat niet de naam is van een bepaalde soort dinosaurus maar van een type van spoor waarvan gedacht wordt dat het gemaakt is door een erg vroege sauropode of een prosauropode", zei Barrett.

"We weten dat er rond deze tijd vroege sauropoden in Groot-Brittannië leefden, aangezien er beenderen van Camelotia gevonden zijn in Somerset in gesteente dat gedateerd is in dezelfde periode", zei Susannah Maidment. "We weten niet of deze soort de spoormaker was, maar het is een bijkomende aanwijzing dat iets gelijkaardigs de sporen gemaakt kan hebben."

Camelotia is een zeer vroege sauropode of een prosauropode - een voorouder - die genoemd is naar het mythische kasteel van koning Arthur en waarvan beenderen gevonden zijn in het zuidwesten van Engeland, niet ver van de huidige vindplaats.

"Dit soort van sporen komt wereldwijd niet veel voor, en we denken dus dat dit een interessante aanvulling is van onze kennis van het leven in het Trias in het VK", zei Barrett. "Ons bestand van dinosauriërs uit het Trias in dit land is behoorlijk klein, en alles wat we kunnen vinden uit die periode draagt bij tot ons beeld van wat er gaande was in die tijd."