Antwerps restaurant schenkt maaltijden aan daklozen na coronabesmetting bij personeel

Net voor de start van de service bij het Antwerps restaurant Dim Dining bleek vanmorgen dat een van de personeelsleden positief had getest op corona. Uit voorzorg besliste de zaak dat al het personeel in quarantaine moest en dat het restaurant vandaag dus niet zou openen, ondanks de vele reservaties. "Maar we zaten dan wel met allerlei producten die we zouden moeten weggooien. Daarom hebben we het initiatief genomen om toch maaltijden te bereiden, maar dan voor de daklozen van opvangcentrum De Vaart in Antwerpen", zegt zaakvoerder Jonas Kellens.