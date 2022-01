ArcelorMittal vaccineert eigen personeel: "eerst de werknemers met grootste risico op besmetting"

De twee vaccinatiedagen in het Gentse staalbedrijf Arcellor Mittal waren een succes, zegt de vakbond. ArcelorMittal is één van de 10 bedrijven in ons land die in een proefproject hun eigen personeel een boosterprik konden geven. Op 29 en 30 december werden twee proefdagen gehouden, vanaf 3 januari gaan ze effectief van start.