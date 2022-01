Babyboom op kraamafdeling AZ Voorkempen in Malle dit jaar

Ook in de regio rond Leuven, Diest en Tienen, in Vlaams-Brabant, was er het afgelopen jaar sprake van een echte babyboom. In sommige ziekenhuizen kwamen er 15 procent meer kinderen ter wereld dan vorige jaren. VRT NWS ging op babybezoek in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven: