Schrijver en dichter Bart Plouvier (70) overleden

Bart Plouvier debuteerde in 1987 met de verhalenbundel "De maquette", maar aan dat debuut ging al een rijkgevuld leven vooraf. Als jonge man kwam hij in contact met het Antwerpse artiestenmilieu en de hippiebeweging. Hij ging op het platteland wonen en probeerde daar zelfvoorzienend te leven, maar dat draaide niet uit zoals hij verwacht had.

In de jaren 70 kwam aan de kost als barman, tuinier, bouwvakker, fabrieksarbeider, kok, brouwersgast en zelfs muzikant in het pretpark Bobejaanland. In zijn zoektocht naar rust ging hij in de jaren 80 de zee op. Vier jaar werkte hij als matroos op de lange omvaart. Terug aan wal opende hij een restaurant in Elversele, een deelgemeente van Temse. Hij combineerde koken met schrijven. Vanaf 1997 mocht hij zich fulltime auteur noemen. Sinds zijn pensioen schreef hij enkel nog poëzie.

In 1990 stelde hij in het programma "Wie schrijft die blijft" zijn eerste verhalenbundel voor, "Uit het meer - kroniek van een dorp". In het boek speelt Elversele de hoofdrol. "Ik bekijk het dorp door een loupe, die ik geslepen heb uit mij ervaringen, nostalgie en melancholie", zei hij.