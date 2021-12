Brugge zet extra stewards en politiepatrouilles in op laatste shoppingdag

In Brugge controleren extra stewards en politiepatrouilles op het naleven van de coronamaatregelen tijdens de laatste shoppingdagen van het jaar. “Het is druk, en op die drukte moeten we toch een beetje inspelen”, zegt schepen Pierins.

“We zorgen voor een verhoogde waakzaamheid. Dat wil zeggen dat een mondmasker verplicht is in bepaalde zones. We proberen een eenrichtingsverkeer te hanteren en de tent op de Grote Markt is gesloten.” Door de recentste coronamaatregelen zijn activiteiten in tenten niet meer toegestaan.