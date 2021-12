Brusselse regering koopt gebouw om transmigranten op te vangen

Brussel wil dat de federale regering de kosten voor die opvang terugbetaalt, maar dat is staatssecretaris Mahdi niet van plan. "Zowel via Fedasil als de dienst vreemdelingenzaken geven wij enorm veel mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Maar dat is hier niet de bedoeling, denk ik: die is om mensen die als transmigrant op doortocht zijn, die geen regels wensen na te leven van migratie - die wij allemaal moeten naleven - onvoorwaardelijk op te vangen op hun doortocht richting Groot-Brittannië. Het is niet wenselijk om mensen te helpen zich op een onwettige manier te verplaatsen van de ene plaats naar de andere."