Chaos bij vuurwerkwinkel in Maaseik: “We moeten nadenken of we blijven verkopen aan particulieren”

In de straten rond de vuurwerkwinkel stonden vooral auto’s met Nederlandse en Duitse nummerplaten. “We moeten nadenken over de verkoop van vuurwerk aan particulieren, zeker als die klanten voornamelijk uit het buitenland komen”, zegt burgemeester Tollenaere. “Er zijn mensen die in Maaseik blijven hangen met hun eigen drank en eten om het vuurwerk hier af te steken. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.” Johan Tollenaere vraagt dat België samen met de buurlanden een overleg plant over de vuurwerkverkoop.