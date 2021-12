Coalitiepartners behouden vertrouwen in geschorste Truiense burgemeester Veerle Heeren

De Truiense coalitie moest nog beslissen wie Heeren tijdens haar afwezigheid moet vervangen. Dat wordt Ingrid Kempeneers, een partijgenote van Heeren en schepen in Sint-Truiden, beslisten de drie betrokken partijen vrijdag. "Het is vanzelfsprekend dat voor een lange vervanging het mandaat van burgemeester aan CD&V, de grootste partij in de coalitie, toekomt", zegt schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren afgelopen voorjaar zelf al eens verving toen ze vrijwillig enkele weken een stap opzijzette op doktersadvies. "Op deze manier vermijden we een tijdelijke stoelendans binnen het schepencollege en bewaren we de continuïteit van het bestuur."



Na afloop van de schorsingstermijn op 1 augustus volgend jaar neemt Veerle Heeren haar functie opnieuw op, klinkt het in een gezamenlijke persmededeling van de coalitiepartners. Open VLD en N-VA behouden dus het vertrouwen in Heeren. De oppositie, bij monde van Vooruit-gemeenteraadslid Gert Stas, suggereerde gisteren/donderdag een definitieve burgemeesterswissel, nadat minister Somers er in zijn persmededeling op had gewezen dat de gemeenteraad altijd nog een constructieve motie van wantrouwen kan indienen.