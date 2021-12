Duitsland sluit de helft van zijn kerncentrales, de andere mogen nog een jaar draaien

Het was in de nadagen van Fukushima dat de Duitsers een drastisch besluit namen: alle kerncentrales moeten dicht. Het is een van de meest opmerkelijke beslissingen die Angela Merkel in haar 16 jaar als bondskanselier genomen heeft. Merkel was tot op dat moment een vurige verdedigster van kernenergie, tegen de Duitse volksgeest in. Maar de ramp in Japan deed haar een bocht van 180 graden maken. "Abschalten" is sindsdien het begrip dat met de kerncentrales samenhangt: "afkoppelen."