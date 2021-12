Appartementsgebouw deels ingestort na zware explosie in Turnhout

De explosie gebeurde vanochtend in een flatgebouw in de Boerenkrijglaan in Turnhout. Politie en brandweer zijn ter plaatse en het medisch rampenplan is afgekondigd. "Het aantal slachtoffers is momenteel nog niet bekend", zegt Peter Van Gorp van de Turnhoutse politie. "De eerste werkzaamheden zijn nog maar pas gestart. We proberen nu te weten te komen wie er nog in dat appartementsblok aanwezig is."