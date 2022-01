Goede voornemens, maar dan met een kwinkslag: "Mijn goede voornemens zijn… bier!"

Het is weer die tijd van het jaar waar goede voornemens uitbundig gedeeld worden maar ook weer, hoe goed bedoeld ze ook zijn, even snel vergeten worden. Voor sommigen is dit dan ook de reden om hun goede voornemens met de nodige kwinkslag de wereld in te sturen. Mocht u nog inspiratie nodig hebben voor dergelijke voornemens, die vaak oprechter zijn en waarbij humor nooit ver weg is, dan bieden we u deze selectie van 22 grappige tweets van de afgelopen jaren aan. Want meer lachen is alleszins een goed voornemen om het nieuwe jaar in te zetten.