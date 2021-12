Horeca Limburg en Mode Unie blij met massale komst Nederlanders, maar maakt seizoen niet goed

"We hebben dit jaar echt zwarte sneeuw gezien", begint Ludo Geurden van Horeca Vlaanderen. "Dus de massale komst van de Nederlanders zien veel uitbaters na de moeilijke tijden die ze achter de rug hebben als een godsgeschenk." Hij benadrukt dat dit het verlies van het afgelopen jaar niet goedmaakt, maar dat het wel heel welkom was. "Dit was nodig om de horeca een hart onder de riem te steken. Niet enkel financieel is dit een boost, ook emotioneel krik je hier van op."