In Houthalen-Helchteren kunnen kinderen zich vanaf half januari op school laten vaccineren tegen corona

"We hebben de directies van de basisscholen gevraagd of ze bij de ouders wilden informeren of die hun kind in school willen laten vaccineren", zegt Ijzermans. "Want we hebben toestemming van de ouders voor een vaccinatie nodig. De directies van de basisscholen waren onmiddelijk enthousiast om mee te werken en gaan na de kerstvakantie een brief meegeven aan de kinderen. De ouders kunnen die brief dan invullen en terugbezorgen als ze hun kind in school willen laten vaccineren."

"Vanaf half januari worden de vaccinaties in de basisscholen van Houthalen-Helchteren opgestart en kunnen kinderen terecht op een aparte locatie in hun school waar een mobiel team hen zal vaccineren", aldus Yzermans. "Maar ouders kunnen er ook nog voor kiezen om hun kind te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum."