Jongeren die kort na Nieuwjaar geboren zijn, doen het beter op de arbeidsmarkt

De onderzoekers bekeken concreet de situatie één jaar na het schoolverlaten. Een representatieve steekproef van 6.000 Vlamingen, geboren in 1978 en 1980, werd gevolgd tot de leeftijd van 26 of 29 jaar. Binnen de groep van onderzochte Vlamingen bleek 8,8 procent niet aan het werk. Bij de jongsten van eenzelfde geboortejaar was de kans om geen baan te hebben 3,5 procentpunt hoger.

Wie later op het jaar geboren is, vindt niet alleen minder snel een job, ook de kans om snel een goede, kwaliteitsvolle job te vinden, is kleiner. Het gaat dan bijvoorbeeld om een job met een vast contract of een voltijds contract. “We zien dat de maturiteitsverschillen, die eerder zijn opgebouwd, zich doorvertalen in de kwaliteit van hun arbeidsmarktprestaties”, zegt arbeidseconoom Stijn Baert. Uit het onderzoek blijkt dat wie 12 maanden jonger is dan een jaargenoot, 5,1 procentpunt minder kans heeft op een vast contract.