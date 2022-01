Josse Verdegem (24) is morgen de jongste schepen in Oost-Vlaanderen: "Droom die werkelijkheid wordt"

De 24-jarige Josse Verdegem studeert momenteel nog voor burgerlijk ingenieur aan de Gentse universiteit, maar hij werkt die opleiding binnenkort af zodat vanaf het nieuwe jaar als jongste Oost-Vlaamse schepen kan zetelen voor N-VA in Evergem. "Het is een droom die werkelijkheid wordt. Als ik deze kans niet had gekregen, dan was ik in februari begonnen met een reguliere job", zegt de jonge Verdegem.