Kersvers burgemeester Kortenaken op stap voor eerste opdracht: nieuwjaarszingen

Wie vandaag in Kortenaken de deur openzwaaide voor het nieuwjaarszingen, zal verbaasd gekeken hebben. Niemand minder dan schepen Kristof Mollu stond mee tussen de kinderen. Vanaf morgen is hij officieel burgemeester van Kortenaken. En dus besloot hij vandaag al een kijkje te nemen tijdens het nieuwjaarszingen in de gemeente. "Vorig jaar hebben we een oproep gedaan om enkel buiten een mandje te voorzien. Dit jaar hoeven we niet zo streng te zijn, en kunnen de kinderen weer aanbellen en zingen aan de deuren. We vragen wel om niet in grote groepen rond te gaan en afstand te houden. Maar de kinderen kunnen weer "nieuwjaarkezoete" zingen in Kortenaken."