Jongen van 12 overleden bij incident met klaphamer in Nederland

Het incident vond plaats in Haaksbergen, in de provincie Overijssel. Volgens de Nederlandse politie stonden de twee jongens toe te kijken of kwamen ze net langs toen een man een klaphamer gebruikte.

Een klaphamer wordt gebruikt om poeder te laten ontploffen. Het apparaat is niet illegaal in Nederland. Bij die klap, die naar verluidt tot ver in de omtrek te horen was, zou het slachtoffer om het leven zijn gekomen, melden Nederlandse media.

Volgens de regionale omroep RTV Oost werd de jongen ter plekke nog gereanimeerd door omstanders en later door de hulpdiensten, maar dat kon niet meer baten. Hij is in het ziekenhuis overleden. Een andere jongen raakte gewond bij het incident. Na het ongeluk pakte de Nederlandse politie een man op.

De burgemeester van Haaksbergen reageert onthutst en heeft het op de regionale zender over een "afschuwelijk en dramatisch" ongeluk. "Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die nu volledig van de kaart zijn. Dit is het ergste wat je kan overkomen."