In 6,5 uur van Parijs naar Milaan: waarom Italië de Franse sporen wil veroveren en dat ook voor ons interessant is

De reistijd tussen Lyon en Turijn zal dan zakken van 4 uur naar 1 uur en 45 minuten. Tussen Parijs en Milaan zal je er dan maar 4 uur meer over doen. Voor spoormaatschappijen kan het dan lonend worden om rechtstreekse treinen tussen Brussel en Milaan in te leggen. Die kunnen je dan op 5,5 uur van Brussel-Zuid naar de Italiaanse stad brengen. Deze treinen rijden om Parijs heen (via een stop in Marne-la-Vallée), zoals sommige Thalys- en TGV- treinen dat op weg naar Lyon vandaag al doen. Op die manier zou het reistijdnadeel van de trein ten opzichte van het vliegtuig zo goed als helemaal verdwijnen.

Het is echter nog onzeker of 2029 écht haalbaar is. De bouw van de tunnel is daadwerkelijk gestart maar vooral in Italië is er veel protest tegen het peperdure project.