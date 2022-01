Wolf in Rijkevorsel gespot: "Geen match met andere wolf op Kalmthoutse Heide"

Een van de wolven die rondzwerft in onze provincie is vanmorgen in Rijkevorsel gespot. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf zou het gaan om Asterix, die vorig weekend nog in de haven van Antwerpen gezien werd. "Dat de wolf wegtrekt naar het oosten, betekent dat er helaas geen match was met de andere wolf in de Kalmthoutse Heide", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.