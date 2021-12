De eeuwig lachende "golden girl" Betty White (99) is overleden, twee weken voor haar 100e verjaardag

Betty Marion White Luddon is oorspronkelijk, in tegenstelling tot wie ze later zal worden, geen California girl. Ze spendeert haar eerste levensjaar in Oak Park, Illinois in het noordoosten van de Verenigde Staten. Wanneer ze één jaar oud is, in 1923, verhuist ze echter met haar familie naar Californië in het westen van de VS. "Mijn ouders verwenden me, maar hebben me ook geleerd om het te appreciëren," aldus White.

White raakt al op achtjarige leeftijd aan de bak als actrice wanneer ze meespeelt in een radioprogramma. Ze werkt als model en tijdens de Tweede Wereldoorlog doet ze vrijwilligerswerk voor het Amerikaanse leger. In 1952 speelt ze in haar eerste nationale sitcom met "Life with Elizabeth". Ze was een van de eerste vrouwelijke producers in Hollywood.