19 van de 42 Limburgse gemeenten veranderen vanaf morgen hun college van burgemeester en schepenen

Ook Tessenderlo krijgt dus een nieuwe burgemeester en voor de eerste keer is dat een vrouw. Karolien Eens (Vooruit) komt daar in de plaats van Fons Verwimp (Vooruit). Verwimp is zowat 24 jaar politiek actief geweest, als schepen en later als burgemeester maar hij heeft nu beslist te stoppen.

"In die 24 jaar is er veel veranderd", zegt Verwimp. "Onze maatschappij is veel individueler geworden. Sociale media geven populisme meer voeding en het is niet altijd even gemakkelijk om dan het agemene belang te blijven dienen, want sociale media hebben echt wel invloed op de sturing aan de politieke tafel."