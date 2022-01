Slimme rattenval zonder gif in Geel is een succes

Een nieuw soort rattenval die sinds maart wordt ingezet in Geel, om ratten op een gifvrije manier te vangen, is een succes. Onder meer in het Stadspark, waar er een rattenplaag is, zijn zo het voorbije jaar al 300 ratten gevangen. De Geelse start-up Strygoo bedacht de rattenval, waarbij de ratten via een slim systeem gelokt en gevangen worden in een geconcentreerde vloeistof, waarin ze verdrinken.