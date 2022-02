Dichter Stijn De Paepe (42) overleden, "moderne rederijker" die het nieuws en de wereld haarscherp fileerde

Wat helpt





Als vloeken helpt, dan vloek je maar.

Maak herrie, stennis en misbaar.

Scheld schel en luid je goudvis uit

en schreeuw je scherven bij elkaar.

Als bidden helpt, bid dan gerust.

Als het je troost of sterkt of sust.

Of vraag om raad. Als Hij bestaat

dan is het goed, maar ‘t is geen must.

Als huilen helpt, ga dan je gang.

Het is niet niks en het duurt lang.

Het kan geen kwaad als het niet gaat.

Het mag gezien zijn, wees niet bang.

Als praten helpt, bel me dan op

en steek van wal, hals over kop

en van de hak weer op de tak

of zachtjes sluipend uit je slop.

Als lopen helpt, vertrek meteen.

Zeer doelgericht of nergens heen.

Het hoeft niet snel, al mag dat wel.

Met verre vrienden of alleen.

Als zwijgen helpt, wees dan maar stil

en duik - als dat is wat je wil -

een tijdje weg van pijn en pech

- als je weer opduikt, geef een gil.

Als lachen helpt, ken ik een grap

of val dolkomisch van de trap.

Denk aan je kat die keer in bad

of aan het Belgisch staatsmanschap.

Als dansen helpt, is er muziek.

Als breien helpt, dan hou je steek.

Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.

Als bakken helpt, let there be cake.

Als yoga helpt, wees fluks en zen.

Als slapen helpt, stop ik je in.

Als schrijven helpt, scherp dan je pen.

Als poetsen helpt, welaan: begin!

Je voelt je murw en overstelpt

en snakt naar stranden, wit geschelpt...

Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.

Doe ondertussen maar

wat helpt.