Taxi's verwachten geen grote drukte voor oudjaar: "Ook wij voelen het vroegere sluitingsuur van de horeca"

Voor de taxisector is het straks normaal de drukste nacht van het jaar, maar vanavond zal die grote drukte uitblijven. Dat voorspelt de Antwerpse taxisector. "Wij voelen dat vroegere sluitingsuur van de horeca ook. Met Kerstmis merkten we al dat het veel minder druk was dan anders", zegt zaakvoerder Koen Van Oorschot van Antwerp Tax. "Daarnaast gaan er ook geen grote evenementen door en is het vuurwerk in Antwerpen afgelast."