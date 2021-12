Voor het eerst in zes jaar een nieuwe nummer 1 in De Tijdloze 100: "The chain" van Fleetwood Mac 

In De Tijdloze 100 stemmen de luisteraars van Studio Brussel elk jaar op de 100 meest tijdloze platen. Zes jaar lang stond Pearl Jam op nummer 1 met "Black", maar dit jaar verovert Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac de eerste plek met "The chain". Verder staan ook hun nummers "Dreams", "Go your own way" en "Everywhere" in De Tijdloze 100. Vorig jaar stond Fleetwood Mac nog maar voor de eerste keer in de top 3.