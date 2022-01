Tom Colsoul uit Landen mag niet starten in Dakar-rally door coronabesmetting

Morgen begint in Jeddah, in Saoedi-Arabië de 17e editie van de Dakar-rally. Maar het wordt een editie zonder Tom Colsoul uit Landen. Hij testte namelijk twee keer positief op corona en mag dus van de organisatie niet van start gaan. Colsoul reageerde erg ontgoocheld vanuit Saoedi-Arabië. "Dat is iets waar je een heel jaar naartoe leeft", zegt Colsoul, "en in drie seconden tijd is door de positieve test heel je jaar om zeep. Als morgen de eerste rit gereden wordt, dan gaat het bij mij pas echt doordringen. Ik ben hier al maanden mee bezig, je steekt er al je tijd en energie in, het kost ook veel geld. De komende dagen gaat dat echt wel pijn doen. Ik moet hier nu een week in quarantaine blijven en als ik dan negatief test, kan ik terugkeren naar België. Nadien neem ik rustig de tijd om alles te laten bezinken en dan zien we wel wat ik ga doen, aldus een ontgoochelde Tom Colsoul.