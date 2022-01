Kindervaccinatoren en mascotte Prikkie klaar voor vaccinaties volgende week bij 5 tot 11-jarigen 

Tussen zondag 9 januari en al zeker zondag 20 februari zal er geprikt worden bij kinderen tussen 5 en 11 jaar in de AED studio's in Lint. "Vaccinatiecentrum ZORA is er klaar voor. De eerste uitnodigingsbrieven zijn al opgestuurd,” zegt Erik Broeckx, burgemeester van Mortsel. "Net zoals we voor de volwassenen gedaan hebben, zullen we ook voor de kinderen zorgen voor een warme, gezellige en menselijke aanpak, op kindermaat."