Productie van coronavaccins levert ons land extra welvaart van 1 miljard euro op

"De cijfers voor dit jaar zijn nog niet helemaal rond", zegt Caroline Ven van pharma.be, de sectorfederatie van de farmaceutische industrie. "Maar de sector groeit al jaren, ook voor corona. Onze laatste volledige cijfers zijn van 2020, maar toen zagen we ook al een stijging van de export met 7 miljard, dat zal in 2021 zeker ook zo een grote stijging zijn. Dus die voorspelling over een extra welvaart van 1 miljard zou me niet verbazen en kan in lijn van de verwachtingen liggen", aldus Ven.