Vuurwerk niet toegelaten in regio Gent en Meetjesland

Nergens in het Meetjesland kan je zo lang vuurwerk afsteken als in Aalter. Daar is het toegelaten van 22 uur tot en met 1 uur, mits een aantal voorwaarden. Zo moet je minstens 16 jaar oud zijn om vuurwerk aan te kopen of te bezitten. Daarnaast mag het maximum een kilogram kruitmengsel bevatten, moet het degelijk verpakt zijn en een CE-markering met Nederlandstalig etiket dragen. Tot slot moet men ook de buren tijdig verwittigen.

In Evergem mogen particulieren geen feestvuurwerk afsteken op privédomein. De gemeente wijst daarvoor naar de Vlaamse Overheid, die het vuurwerk al langer algemeen verbiedt. In buurgemeente Assenede, die in dezelfde politiezone ligt, is het dan wel beperkt toegelaten. Daar moet het vuurwerk geluidsarm zijn. Feest – of spektakelvuurwerk is er verboden, behalve als je de toelating aangevraagd en gekregen hebt van het college van burgemeesters en schepenen.