Recordaantal besmettingen, maar pak minder opnames en overlijdens: Zuid-Afrika lijkt voorbij piek van omikrongolf

In Zuid-Afrika lijkt de vierde coronagolf zijn piek te hebben bereikt. Als gevolg schaffen de autoriteiten de avondklok af. Hoewel de omikronvariant er tot een recordaantal besmettingen heeft geleid, zijn er minder mensen opgenomen in het ziekenhuis en gestorven aan het virus in vergelijking met andere golven. Dat is voorlopig hoopgevend nieuws voor landen als België waar de variant nu ook dominant is.