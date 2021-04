Ook horecazaken zonder vast terras mogen nu vergunning aanvragen in de stad Antwerpen

Eén van die zaken is bijvoorbeeld restaurant Huis De Colvenier aan de Sint-Antoniusstraat. Uitbater Patrick Van Herck gaat toch een aanvraag indienen, maar vreest dat het moeilijk zal zijn. "Mijn pand is gelegen in een lichte bocht in de straat", zegt hij op Radio 2 Antwerpen. "Stel je maar eens voor dat ik wat tafels voor de deur zet en een of ander voertuig mist zijn bocht, dan ramt die heel dat terras mee. Het is allemaal niet zo simpel."

In de stad Antwerpen zijn er ongeveer 2700 horecazaken. Ongeveer de helft daarvan heeft een terras.