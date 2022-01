Hoe hulpdiensten na 14 uur toch nog iemand levend uit puin konden bevrijden: "Ze zat aan tafel, een verdieping lager" 

De hulpdiensten troffen het slachtoffer uiteindelijk aan in een bijzondere positie. "Volgens de informatie van de experten die de bevrijding uitgevoerd hebben, zat de vrouw nog aan tafel, op een stoel. Ze leunde een beetje voorovergebogen op de tafel", vertelt Faes. "Door de ontploffing is ze vanop de eerste verdieping naar het gelijkvloers gezakt. In die positie hebben we haar uiteindelijk kunnen bevrijden. Maar als je het puin zag en de situatie binnen, dan is het eigenlijk een wonder dat we die vrouw daar levend uit konden halen."