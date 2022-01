Europese Commissie wil gas en kernenergie als “groen” aanmerken, Duitse regering brandt voorstel al af

Investeringen in gas en kernenergie krijgen, als het van de Europese Commissie afhangt, een groen label, als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat blijkt uit een voorstel dat aan de EU-lidstaten is overgemaakt. Dat blijkt uit een voorstel dat aan de EU-lidstaten is overgemaakt en al in verschillende media is gelekt. De groene ministers in de Duitse regering branden het voorstel af en bestempelen het als “greenwashing”.