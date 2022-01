Hoeselt rent het nieuwe jaar in: "Feestje van voorbije nacht is geen excuus om niet mee te lopen"

Met kleine oogjes, maar vol goede voornemens, vertrokken 180 lopers voormiddag voor een rondje van vijf of tien kilometer. “De nieuwjaarsjogging van Hoeselt Run is intussen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie”, vertelt organisator Wim Hellinx. “Jammer genoeg moesten we in 2021 een editie overslaan door corona. Dit jaar had iedereen dus dubbel zoveel zin. Jong en oud deden mee.”