Luizeneieren op oude mummies bewaren menselijk DNA en werpen nieuw licht op Zuid-Amerikaanse geschiedenis

Analyse van het oude DNA - dat een betere kwaliteit had dan DNA dat met andere methoden verzameld wordt - heeft inzicht gegeven in precolumbiaanse menselijke migratiepatronen in Zuid-Amerika.

"Zoals het fictieve verhaal van de muskieten in de film 'Jurassic Park', die, gevangen in barnsteen, het DNA van hun dinosaurus-gastheer in zich dragen, hebben wij aangetoond dat onze genetische informatie bewaard kan worden door de kleverige substantie die hoofdluizen op ons haar voortbrengen. Bovenop de genetica, kan de biologie van de luizen waardevolle aanwijzingen geven over hoe mensen duizenden jaren geleden leefden en stierven", zei doctor Alejandra Perotti, hoogleraar biologie van de ongewervelden aan de University of Reading in Engeland en de leider van het onderzoek.

"De vraag naar DNA-stalen van oude menselijke resten is de laatste jaren toegenomen omdat we proberen meer te weten te komen over migraties en diversiteit in oude menselijke bevolkingsgroepen. Hoofdluizen hebben mensen gedurende hun hele bestaan vergezeld, en deze nieuwe methode zou dus de deur kunnen openen naar een goudmijn aan informatie over onze voorouders", zo zei Perotti.