Illegaal feest met honderden vierders aan de gang in oude fabriek in Gelderland, politie probeert het stil te leggen

In Nederland probeert de politie op dit moment een groot illegaal feest stil te leggen in een oude steenfabriek in het Gelderse dorp Rijswijk. De politie heeft het terrein omsingeld en hoopt dat de feestgangers uit zichzelf zullen weggaan. Er worden geen boetes uitgedeeld en er is ook nog niemand opgepakt, meldt de Nederlandse omroep NOS.