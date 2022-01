Her en der woelige nieuwjaarsnacht met brandhaarden, vuurwerk maakt slachtoffers in Duitsland en Oostenrijk

Camilla, de hertogin van Cornwall en echtgenote van de Britse prins Charles, is door haar schoonmoeder koningin Elizabeth benoemd tot Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter. De Orde van de Kousenband is de oudste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk.

Naast Camilla zijn ook de diplomate Valerie Ann Amos en oud-premier Tony Blair toegelaten tot de prestigieuze ridderorde. De Orde van de Kousenband bestaat al sinds 1348. Na de nieuwe benoemingen zijn nu 21 van de 24 leden van de ridderorde aangesteld. Volgens Buckingham Palace valt die eer toe aan zij "die openbare diensten hebben bewezen, die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan het nationale leven of die de vorst persoonlijk hebben gediend".

Dit jaar werden opnieuw de New Years Honours uitgedeeld, het gaat om 1.278 eretitels. Bijna een vijfde ging naar mensen die zich dienstbaar maakten in de coronapandemie.

Verder werden ook atleten, onder wie de 19-jarige tennister Emma Radunacu en de Olympische duiker Tom Daley, en mediafiguren zoals actrice Joanna Lumley en zangeres Melanie Brown toegelaten tot de Orde van het Britse Rijk. De acteur Daniel Craig, die in de Bondfilm "No time to die" voor het laatst te zien is als 007, is benoemd tot Companion of the Order of St. Michael and St. George. Die titel deelt Craig nu met de fictieve James Bond.