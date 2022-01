Potter-reünie charmeert maar J.K. Rowling ontbreekt, "alsof jonge royals zouden vieren zonder de Queen uit te nodigen"

De schaduwkant van die overweldigende populariteit komt immers ook aan bod. Want hoe ga je zo jong om met alle aandacht en kritiek? Daniel Radcliffe (Harry) praat over zijn niet te stuiten drang naar alcohol ("ik was mezelf aan het kapotmaken"), Emma Watson (Hermelien) blijft trouw therapie volgen ("ik herkende mezelf niet meer") en Rupert Grint overwoog als Ron bijna te stoppen.



Stuk voor stuk eerlijke bekentenissen, en het nodige respect is ook nooit ver weg: de prestaties van de inmiddels overleden Richard Harris (Albus Dumbledore), Helen McCrory (Narcissa Malfoy), en Alan Rickman (Severus Snape) worden in de verf gezet. Toch blijkt de teneur in zowat elke krant hetzelfde: er is één opvallende afwezige en dat ondanks archiefclips.