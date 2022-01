Dode en zwaargewonde bij frontale botsing in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Kort voor 19 uur zijn op de Berlaarbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, op de grens met Koningshooikt, twee auto frontaal op elkaar gebotst. Dat gebeurde tussen “flauwe bochten”. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Maar wellicht is één van de twee voertuigen van zijn rijvak afgeweken en zo op een tegenligger gebotst.

De ene auto kwam tot stilstand tegen de omheining van een woning, de andere auto werd in de sloot geslingerd. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurders te bevrijden, maar voor één van hen kwam alle hulp te laat. Het gaat om een 33-jarige man. Hij overleed ter plaatse.

De 18-jarige bestuurster van de andere auto kreeg van een MUG-team ter plaatse lange tijd de eerste zorgen toegediend en werd nadien met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om het ongeval verder te onderzoeken. In het kader van dat onderzoek zijn de twee voertuigen voorlopig in beslag genomen. De Berlaarbaan was door het ongeval enkele uren afgesloten in beide richtingen.