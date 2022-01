Hulpdiensten halen vierde slachtoffer van onder het puin in Turnhout, alle slachtoffers zouden nu gevonden zijn

Straks is er opnieuw overleg met de verantwoordelijke officieren van de verschillende hulpdiensten. "Eerst en vooral moet de stabiliteit van het gebouw bekeken worden om het gevaar voor de omwonenden in te kunnen schatten", zegt Van Miert. "We zullen samen met de eigenaar moeten bekijken of we moeten overgaan tot sloop. En de rest van de dag zullen we ons focussen op slachtofferhulp. Er zal ook bekeken worden of de omwonenden naar huis terug kunnen keren en of de bewoners van de getroffen gebouwen eventueel wat spullen kunnen gaan ophalen. "