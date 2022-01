13,7 graden: zo warm was het op Nieuwjaar nog nooit (sinds het begin van de metingen in 1892)

Het is de warmste nieuwjaarsdag sinds het begin van de waarneming in 1892. Het vorige record dateerde van 1 januari 2012, toen werd het 13,6 graden Celsius. "Het is een dag met lente-allures", vertelt weerman Frank Deboosere. "Het kwik loopt hoog op, de temperaturen swingen de pan uit en we gaan richting 14 à 15 graden."

Als we de weerspreuken mogen geloven, mogen de appelboeren zich in de handen wrijven, want "Schijnt de zon op dag van Nieuwjaar, dan wordt het een goed appeljaar".