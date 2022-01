AZ Alma Eeklo en Sanapolis in Sijsele werken samen aan walk-in testcentrum: "Druk op huisartsen verminderen"

Het vaccinatiecentrum, in het oude en leegstaand ziekenhuis van Sijsele, heeft tien vaccinatielijnen en nu komen er twee testlijnen bij. "Het gebouw is groot genoeg, het was niet zo moeilijk om extra plaats te maken. We hebben zelf het initiatief genomen om met een testcentrum te starten en we voldoen aan alle wettelijke voorwaarden", zegt Luc Verhelst. "We hebben ook makkelijk een beroep kunnen doen op de vrijwilligers. Het zijn dan vooral mensen die extra uren komen werken, of nieuwe vrijwilligers."