BEKIJK - Brussel bant dieselvoertuigen zonder roetfilter, Touring vraagt langere overgangsperiode

Dieselvoertuigen zonder roetfilter met euronorm 4 of lager zijn niet langer welkom in de lage-emissiezone in Brussel. Dat kondigde de Brusselse regering aan in juni 2021. Vanaf april komen er ook boetes voor het overtreden van de regels. De automobilistenorganisatie Touring pleit voor een langere overgangsperiode, want die was onder meer door de coronacrisis te kort volgens Touring. Bekijk het verslag uit "Het journaal" hier.